ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی پایدار؛

شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه با بهره‌مندی از ۶۰۰ واحد صنعتی و کسب عنوان بزرگترین، سهم ویژه‌ای در رفع نیاز ارزی کشور دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۰۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با وجود تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، ۶۰ هزار شغل پایدار در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه ایجاد شده است.

رئیس انجمن صاحبان و مدیران صنایع استان مرکزی با بیان این مطلب به خبرگزاری صداوسیما، گفت: شهر صنعتی کاوه در طول ۵۰ سال فعالیت، محل استقرار ۶۰۰ واحد بزرگ و متوسط صنعتی شده است.

سید سعید رضوانی با اشاره به تولیدات متنوع و با کیفیت و همچنین نقش ارزنده‌ این صنایع در ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی شهرستان ساوه، استان مرکزی و همچنین کشورمان، افزود: استقرار خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی موجب شده شهر صنعتی کاوه قطب تولید برخی محصولات نظیر محصولات غذایی، دارو و شیشه بلور جایگاه ویژه‌ای در تامین نیاز کشور و ارزآوری را بدست آورد.