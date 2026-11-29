تسریع در اجرای طرح‌های راه‌سازی، پل‌سازی و تأمین آب شرب پایدار، محور بازدید میدانی استاندار مازندران از سوادکوه شمالی بود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۰۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران در بازدید میدانی از طرح‌های عمرانی و زیرساختی سوادکوه شمالی، دستور پیگیری و تسریع در اجرای چند طرح راه‌سازی، پل‌سازی و تأمین آب شرب این شهرستان را صادر کرد.

در این بازدید، عملیات اجرایی زیرگذر چای‌باغ در مرکز بخش نارنجستان آغاز شد و استاندار مازندران وعده داد این طرح تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

یونسی‌رستمی همچنین از پل شهرک سپاه در شیرگاه بازدید کرد و از خرید زمین پلاک نخست و بازگشایی آن خبر داد. به گفته وی، آزادسازی ادامه مسیر به تأمین منابع مالی بستگی دارد.

بازدید از مسیر کوی کشاورز و پل شهید خلبان خلیلی در شهر شیرگاه نیز از دیگر برنامه‌ها بود که استاندار در این زمینه بر استفاده از منابع شهری و مساعدت استان برای پیشبرد کار تأکید کرد.

بررسی وضعیت حریم رودخانه در کلیج‌خیل، پل نوآباد و تعریض جاده کتی‌لته تا ایوک نیز در دستور کار این بازدید قرار گرفت. استاندار مازندران درباره تعریض این جاده گفت: اجرای طرح در چند فاز پیش‌بینی شده و دستور اجرای فاز نخست به طول حدود سه کیلومتر صادر شده است.

یونسی‌رستمی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان، بر تسریع در اجرای طرح تصفیه‌خانه و مخزن آب تأکید کرد و از مردم منطقه برای همراهی در این زمینه قدردانی کرد.