مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: ترانزیت ورودی از پایانه‌های مرزی استان در هشت ماهه امسال با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷۶ هزار دستگاه رسید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۰۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از رشد قابل توجه تردد ناوگان باری و ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان در هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: ترانزیت ورودی از پایانه‌های مرزی استان با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۷۶ هزار دستگاه رسیده است.

ارسلان شکری با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه‌های مرزی استان در مبادلات تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی اظهار کرد: در هشت ماهه سال جاری، ۷۶ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی وارد کشور شده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در همین مدت، ۴۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی نیز از مرز‌های استان خارج شده‌اند که بیانگر تداوم روند رو به رشد فعالیت‌های ترانزیتی و نقش پررنگ پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی است.

شکری ادامه داد: در بخش حمل کالا‌های صادراتی نیز طی هشت ماه گذشته، بیش از ۱۱ هزار دستگاه ناوگان حامل کالا‌های صادراتی از پایانه‌های مرزی استان تردد داشته‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به رشد قابل توجه تردد ناوگان حامل کالا‌های وارداتی گفت: در این مدت ۹ هزار و ۶۵۱ دستگاه ناوگان حامل کالا‌های وارداتی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه روند تردد ناوگان مسافری نیز در مرز‌های استان قابل توجه بوده است، افزود: در هشت ماهه سال جاری در مجموع ۵۳ هزار دستگاه ناوگان مسافری از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی تردد کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۲۶ هزار دستگاه ناوگان خروجی و ۲۶ هزار و ۹۲۰ دستگاه ناوگان ورودی بوده‌اند.

شکری اضافه کرد: در پایانه مرزی بازرگان نیز به طور متوسط روزانه ۲۴۵ دستگاه ناوگان مسافری تردد داشته‌اند که نشان‌دهنده حجم قابل توجه جابه‌جایی مسافر از مهم‌ترین مرز زمینی کشور با ترکیه است.

وی در ادامه با اشاره به مجموع تردد ناوگان باری از پایانه‌های مرزی استان گفت: در هشت ماهه امسال، در مجموع حدود ۳۰۰ هزار دستگاه ناوگان باری از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی تردد داشته‌اند که از این میزان، بیش از ۱۶۶ هزار دستگاه ناوگان باری ورودی به کشور و حدود ۱۳۴ هزار دستگاه ناوگان باری خروجی از کشور بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: مجموع تردد ناوگان باری از پایانه‌های مرزی استان در هشت ماهه امسال ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

شکری این روند را نشانه‌ای از ظرفیت بالای مرز‌های آذربایجان‌غربی در توسعه تجارت، ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی دانست و گفت: افزایش تردد ناوگان ترانزیتی، صادراتی، وارداتی و باری در مرز‌های استان، بیانگر جایگاه ممتاز آذربایجان‌غربی در کریدور‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و ضرورت استمرار برنامه‌ریزی برای ارتقای زیرساخت‌ها، تسهیل تردد و افزایش بهره‌وری پایانه‌های مرزی است.