اعتصاب کارکنان متروی لندن در اعتراض به شرایط کاری و دستمزد در روز‌های اوج سفر‌های درون شهری و تکاپوی ناشی از قرار داشتن در آستانه سال نو میلادی میلیون‌ها پوند خسارت به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۰۴

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ناظران اقتصادی می‌گویند هنوز میزان دقیق خسارات ناشی از اعتصاب اخیر متروی لندن در روز‌های ۲۶ و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ تعیین نشده است، اما برآورد می‌شود در پی این اعتصاب میلیون‌ها پوند خسارت به اقتصاد این کشور به ویژه فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها وارد شده باشد.

تاخیر در رسیدن به موقع کارکنان در پی این اعتصاب و پیامد‌های ترافیکی آن همچنین میلیون‌ها ساعت تاخیر در انجام خدمات و سایر فعالیت‌های شرکت‌ها و ادارات وارد کرده است.

مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری بریتانیا (CEBR) پیش‌تر اعلام کرده بود اعتصاب پنج روزه متروی لندن در سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۲۳۰ میلیون پوند خسارت اقتصادی به بار آورده است، این برآورد شامل از دست رفتن حدود ۷۰۰ هزار روز کاری بود.