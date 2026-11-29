توسعه اشتغال و مهارت‌آموزی

رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر به اصفهان، از اشتغال بیش از ۴۳ هزار زندانی در محیط‌های زندان در سراسر کشور خبر داد و ضمن افتتاح دو کارگاه جدید، از طرح‌های حمایتی گسترده از خانواده‌های زندانیان رونمایی کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۰۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حیدر آسیایی با اشاره به اشتغال بیش از ۴۳ هزار زندانی در کشور گفت: ۱۱ مرکز ثابت فنی و حرفه‌ای در زندان‌ها فعالیت دارند و زندانیان پس از مهارت‌آموزی وارد چرخه اشتغال می‌شوند و پس از آزادی نیز گواهینامه مهارتی دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اشتغال و مهارت‌آموزی نقش مؤثری در اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان دارد، افزود: در استان اصفهان نیز بیش از پنج هزار و ۵۰۰ زندانی مشغول به کار و کسب درآمد هستند.

در حاشیه این سفر، هزار و ۱۰۰ بسته معیشتی، هر کدام به ارزش پنج میلیون تومان، میان خانواده‌های زندانیان توزیع و همچنین ۱۴ سری جهیزیه، هر کدام به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان، به ۱۴ نوعروس از خانواده‌های زندانیان اهدا شد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور در دیدار با استاندار اصفهان، موضوع انتقال زندان مرکزی اصفهان به خارج از محدوده شهری را بررسی کرد. در این نشست، ظرفیت‌های تأمین مالی و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی زندان‌ها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار همچنین بر استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین منابع ساخت زندان‌های جدید و ضرورت انتقال زندان‌های واقع در محدوده شهری تأکید شد.

افتتاح دو کارگاه تولیدی و خدماتی در زندان مرکزی اصفهان، از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان زندان‌های کشور بود؛ کارگاه‌هایی که با هدف توسعه اشتغال و مهارت‌آموزی زندانیان راه‌اندازی شده‌اند.

حیدر آسیایی همچنین در ادامه سفر به استان اصفهان، با خانواده شهید عبدالرسول سلیمیان، رئیس سابق زندان زرین‌شهر، دیدار کرد. شهید سلیمیان در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید. در این دیدار از صبر و ایثار خانواده این شهید تجلیل شد.