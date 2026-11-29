در آستانه سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، بیستمین مراسم تجلیل از حافظان کل قرآن کریم با حضور ۳۳ حافظ در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۰۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، فعالان قرآنی و خانواده‌های حافظان قرآن در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، در این مراسم با اشاره به استمرار برنامه‌های تربیت حافظ قرآن در این آستان گفت: حاصل ۲۰ دوره برگزاری این آیین، تربیت نزدیک به ۴۰۰ حافظ کل قرآن کریم است که دستاوردی ارزشمند و مایه افتخار برای کشور به شمار می‌رود و شایسته توجه و حمایت بیشتری است.

وی با تأکید بر اینکه حفظ قرآن نباید نقطه پایان فعالیت‌های قرآنی باشد، گفت: آنچه در کنار حفظ آیات اهمیت دارد، شناخت معارف، تدبر در مفاهیم و فهم عمیق آموزه‌های قرآن است؛ چراکه انسان برای دستیابی به حیات معنوی و بهره‌مندی از هدایت الهی باید با مفاهیم این کتاب آسمانی مأنوس شود.

در این مراسم مدیرکل امور قرآنی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، نیز شمار حافظان کل قرآن تربیت‌شده در این مجموعه را ۳۹۴ نفر عنوان کرد و گفت: طی دو سال گذشته، توسعه فعالیت‌های آموزشی و تولید محتوای قرآنی در فضای مجازی با جدیت دنبال شده است. وی با اشاره به ضرورت همراهی آموزش حفظ با ترویج مفاهیم قرآن اظهار کرد: در همین راستا، بخش‌های متنوعی از جمله آموزش حفظ، فراز‌های فاخر قرآنی، اخبار و درس‌های آموزشی به زبان‌های فارسی و عربی در بستر‌های مجازی راه‌اندازی شده و محتوای متنوعی برای استفاده علاقه‌مندان تولید شده است.

معتز آقایی همچنین از آماده‌سازی و رونمایی نسخه انگلیسی طرح آموزش مجازی روخوانی قرآن کریم خبر داد و افزود: این اقدام با هدف گسترش دامنه مخاطبان آموزش‌های قرآنی و فراهم کردن فرصت یادگیری برای علاقه‌مندان غیرفارسی‌زبان انجام شده است.

در پایان این مراسم، با حضور تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و جمعی از مسئولان، از ۳۳ حافظ کل قرآن کریم تقدیر شد و نسخه انگلیسی طرح خودآموز تلاوت قرآن کریم نیز رونمایی شد.