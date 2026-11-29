مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان دزفول استان خوزستان گفت: جشنواره بزرگ شکرانه برداشت مرکبات با مشارکت کشاورزان و باغداران و به همت دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی در دو برنامه ویژه در دزفول و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا آیت اظهار کرد: جشنواره بزرگ شکرانه برداشت مرکبات شهرستان دزفول در راستای معرفی محصولات و مرکبات دزفول به خصوص پرتقال و با هدف ترویج فرهنگ شکرگزاری، تقویت روحیه همدلی و نیکوکاری، معرفی ظرفیت‌های کشاورزی دزفول و توسعه فرهنگ خدمت رضوی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در این رویداد، کشاورزان و باغداران دزفول به شکرانه برداشت محصول و در پاسداشت نعمت‌های الهی، بخشی از دسترنج و محصولات باغی خود، به‌ویژه پرتقال و دیگر مرکبات دزفول را به این حرکت خداپسندانه اهدا می‌کنند تا برکت باغ‌های خود را با خانواده‌های نیازمند تقسیم کنند.

مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان دزفول گفت: یکی از اهداف محوری این جشنواره، تبدیل شکرگزاری به اقدامی عملی و اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که مرکبات جمع‌آوری‌شده پس از ساماندهی، میان خانواده‌های نیازمند توزیع شود و ثمره تلاش باغداران، علاوه بر رونق تولید و معرفی محصولات دزفول، به فرصتی برای گره‌گشایی از زندگی هموطنان تبدیل شود و همچنین بخشی دیگر از مرکبات به حرم مطهر امام رضا علیه السلام ارسال خواهند شد و در آنجا طی آئینی جهت شکرانه برداشت مرکبات شهرستان دزفول به معرفی محصولات دزفول در سطح ملی پرداخته خواهد شد

آیت ادامه داد: نخستین بخش این رویداد در شهرستان دزفول و در مجاورت چایخانه حضرت رضا (ع) در پارک ملت برگزار خواهد شد. این برنامه با حضور کشاورزان، باغداران، خادمیاران رضوی و اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، فرهنگ بخشش و ارادت به خاندان اهل‌بیت (ع) را به نمایش خواهد گذاشت.

وی اظهار داشت: همچنین بخش دیگر این جشنواره در حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد مقدس برگزار می‌شود؛ فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های باغداری و مرکبات شهرستان دزفول که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) پیش‌بینی شده و این رویداد از طریق رسانه ملی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب و پوشش رسانه‌ای داشته باشد.

شهرستان دزفول با تولید حدود ۲ و نیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به عنوان قطب کشاورزی منطقه شناخته می‌شود.