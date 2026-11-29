استاندار گلستان در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان گفت: مردم می‌توانند با صرفه جویی و مدیرت مصرف گاز و برق برای عبور ایمن و بدون دغدغه از فصل سرد سال کمک کنند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی اظهار کرد: برای خبازان، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و صنایع کشاورزی اعم از دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها سوخت جایگزین انجام شده است و برای روستائیان نیز مرحله به مرحله سوخت رسانی در حال انجام است.