یادواره هشت شهید دانشجوی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان در خرم آباد برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمد علی اکبری رئیس دلنشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: یادواره هشت شهید دانشجوی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی لرستان با حضور جمعی از مسئولان، استادان و دانشجویان در خرم آباد برگزار شد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین آرمان‌های شهدا برای نسل جوان و نقش دانشگاه‌ها در تربیت دانشجویان متعهد و مسئولیت‌پذیر تأکید شد.



