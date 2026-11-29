یادواره هشت شهید دانشجوی دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان
یادواره هشت شهید دانشجوی دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان در خرم آباد برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمد علی اکبری رئیس دلنشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: یادواره هشت شهید دانشجوی دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان با حضور جمعی از مسئولان، استادان و دانشجویان در خرم آباد برگزار شد.
در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین آرمانهای شهدا برای نسل جوان و نقش دانشگاهها در تربیت دانشجویان متعهد و مسئولیتپذیر تأکید شد.
جامعه دانشگاهی لرستان ۱۳۷ شهید سرافراز را در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
پاسخ فرمانده نیروی هوافضای سپاه به نامه دانش آموز خرم آبادی آغاز هفته قرآن و عترت با عطر افشانی مزار شهدای دانشآموز در لرستان برداشت طلای سرخ از زمین های لرستان مرمت و حفاظت اضطراری از چهار پل تاریخی در لرستان کرم زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان شد ورود سامانه بارشی به جو لرستان دویست و هفتادو دومین تجمع حماسی مردم لرستان اختصاص دو همت اعتبار به طرح های فاضلاب در لرستان کشف ماینرهای غیرمجاز استخراج رمز ارز در دورود لرستان پویش در سایه مادر با کاشت پنج هزار اصله نهال در لرستان مهر و موم مرکز غیرمجاز خدمات پزشکی و درمانی در خرمآباد لرستان ۱۵ همت طرح مولدسازی دارایی ها در لرستان دیدار بانوان شاغل دستگاه های اجرایی استان با نماینده ولی فقیه در لرستان شناسایی بیش از هزار و ۴۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز زمین کشاورزی در لرستان کشف تخلف زنجیره توزیع لاستیک خودرو در لرستان
ضرورت دوگانهسوز کردن تجهیزات گرمایشی و ذخیره سوخت مرغداری ها در لرستان دستگیری شکارچیان پلنگ و بز کوهی در لرستان جان بخشی نوجوان بروجردی به چند بیمار نیازمند ضرورت تعیین تکلیف تأمین تسهیلات ۴۰۰ واحد مسکن ملی در لرستان مدارس برخی شهرهای لرستان فردا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ غیر حضوری شد لرستان معطر به عطر حضور دو شهید گمنام دفاع مقدس شد اجرای پنج همت طرح برای محدوده بافت تاریخی خرمآباد لرستان