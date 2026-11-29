وزارت دفاع انگلیس به تازگی در فراخوانی که برای، صد هزار نفر از نیرو‌های ذخیره و نظامیان سابق فراخوانی صادر کرد، نشان می‌دهد نیمی از این افراد یافت نشدند و ارتش نمی‌تواند آنان را پیدا کند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۶

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از لندن، وزارت دفاع انگلیس به تازگی در فراخوانی که از زمان جنگ سرد تاکنون بی سابقه توصیف شده است با ارسال نامه‌هایی به نشانی صد هزار نفر از نیرو‌های ذخیره و نظامیان سابق فراخوانی صادر کرد، اما اکنون گزارش‌های درز کرده نشان می‌دهد نیمی از این افراد یافت نشدند و ارتش نمی‌تواند آنان را پیدا کند.

روزنامه «تلگراف» فاش کرد که فرماندهان نظامی هر یک از سه شاخه نیرو‌های مسلح، نامه‌هایی برای نظامیان سابق یا اصطلاحاْ کهنه سربازان ارسال کرد و از آنان خواست اطلاعات تماس، شغل فعلی و مهارت‌های خود را به‌روزرسانی کنند تا در صورت نیاز به بسیج نیرو‌ها برای جنگ به کار گرفته شوند.

وزارت دفاع انگلیس پس از افشای این فراخوان روز پنج شنبه در پایگاه اطلاع رسانی خود نیز در بخشی جدیدی با عنوان «نیرو‌های ذخیره راهبردی» این فراخوان را درج کردند.

در متن این فراخوان آمده است: «از نیرو‌های ذخیره راهبردی برای جبران کمبود‌های معمول نیروی انسانی در زمان صلح استفاده نخواهد شد، این نیرو‌ها ممکن است برای شرایط اضطراری ملیِ جدی، عملیات‌های شبه‌جنگی، تدارکات جنگی، یا بحران‌های بزرگی که نیازمند توان نظامی اضافی است، به کار گرفته شوند.»

نظامیان سابق که وزارت دفاع قصد تماس با آنان را دارد، شامل کسانی می‌شوند که ارتش را ترک کرده‌اند، اما همچنان متعهدند که در شرایط استثنایی دوباره فراخوانده شوند؛ این گروه با آن دسته از نیرو‌های ذخیره (شامل ۳۲ هزار نفر) که به صورت داوطلبانه و به عنوان شهروندان عادی در نیرو‌های ذخیره ثبت‌نام کرده‌اند، متفاوت‌اند.

به گفته وزارت دفاع، حدود پنج درصد از کهنه‌سربازان مشمول این طرح‌ها می‌شوند.

لرد رابرتسون مشاور دولت که سال گذشته هدایت «بازبینی راهبردی دفاعی» را بر عهده داشت اوایل امسال گفت: مقامات در نگهداری سوابق کامل و اطلاعات تماس نظامیانی که به تازگی بازنشسته شده و به جمع نیرو‌های ذخیره راهبردی پیوسته‌اند کوتاهی کرده‌اند، این عضو مجلس اعیان از حزب کارگر که پیش‌تر دبیرکل ناتو بوده و در دوران نخست‌وزیری تونی بلر سمت وزیر دفاع را بر عهده داشت، گفت: «وزارت دفاع در حال حاضر حتی نمی‌داند اکثر این افراد کجایند. بنابراین، ما باید کسانی را که در دسترس‌اند، از نظر جسمانی توانمندند و تمایل به همکاری دارند، شناسایی و گردآوری کنیم.»

بر اساس اطلاعات دریافتی روزنامه «تلگراف»، نظامیان بازنشسته که در حوزه هوش مصنوعی (AI) فعالیت می‌کنند، در زمره نخستین نیرو‌های ذخیره‌ای خواهند بود که دولت در صورت وقوع جنگی دیگر برای به کارگیری مجدد به سراغشان خواهد رفت.

افرادی که به مهارت‌های برنامه‌نویسی و رخنه (هک) مسلط‌اند در عرصه جدید «جنگ ترکیبی» که روزبه‌روز بیشتر با فناوری و هوش مصنوعی گره می‌خورد بسیار ارزشمند تلقی می‌شوند.

یکی از منابع مطلع در ارتش به تلگراف گفت: «ممکن است فردی پس از ترک ارتش به عنوان دانشمند داده (Data Scientist) مشغول به کار شود؛ این یعنی او به یادگیری ماشین (Machine Learning) مسلط است، مهارتی که برای تصمیم‌گیری‌های سریع در ستاد‌های عملیاتی بسیار مفید خواهد بود.»

«همچنین ممکن است فردی از یک یگان رزمی به یک شرکت نوپای فناوری (استارتاپ) برود در آنجا، او مهارت‌های لازم برای "تدارکات سریع" یعنی فرآیند ساخت و خرید فوری تجهیزات و ملزومات را فرا می‌گیرد».

آشنایی با فناوری‌های ارتباطی و ماهواره‌ای نیز بسیار مطلوب خواهد بود با این حال به نظامیان بازنشسته‌ای که دارای تخصص‌های سنتی‌تر نظیر پزشکی یا مهندسی‌اند نیز نیاز است.

این منبع افزود: «برای نمونه، فردی که پیش‌تر فرمانده تانک بوده و سپس در رشته پزشکی آموزش دیده است به عنوان یک پزشکِ میدان نبرد، بسیار کارآمدتر از کسی است که بخواهیم از صفر آموزش دهیم.»

ژنرال رولی واکر، رئیس ستاد کل ارتش، در پیامی خطاب به نیرو‌های ذخیره ارتش نوشت که در زمانی با آنها مکاتبه می‌کند که نیرو‌های دفاعی و امنیتی بریتانیا در حال «ارتقای سطح آمادگی» خودند. او نوشت: «همان‌طور که بار‌ها به خودمان یادآوری می‌کنیم، وقتی صحبت از ماهیت دشوار سربازی و امور نظامی به میان می‌آید، وجه تمایز ما با سایر ارتش‌ها همواره «کیفیت نیروی انسانی» ما بوده، است و خواهد بود؛ بنابراین می‌خواهیم بدانیم در بخشِ «ذخیره راهبردی» (Strategic Reserve) خود از چه استعداد‌هایی برخورداریم تا در صورت نیاز در سال‌های پیشِ رو، بتوانیم از آنها بهره بگیریم.»

نیرو‌های نظامی در سال‌های اخیر با چالش‌هایی در زمینه جذب و حفظ کارکنان مواجه بوده‌اند. در این میان، نیروی زمینی (ارتش) بیشترین آسیب را دیده است؛ به طوری که شمار کارکنان آن از بیش از صد هزار نفر در سال ۲۰۱۰، اکنون به کمی بیش از ۷۰ هزار نفر کاهش یافته است.

در ماه ژانویه اعلام شد که بر اساس اختیارات جدیدی که با هدف آماده‌سازی نیرو‌های مسلح برای شرایط جنگی وضع شده، امکان فراخوان (بسیج) کهنه‌سربازان ۶۵ ساله وجود دارد. دولت قصد دارد این سقف سنی را (که پیش‌تر ۵۵ سال بود) افزایش دهد. وِس استریتینگ، وزیر دفاع، روز پنج‌شنبه اظهار داشت: بدیهی است که ما افراد فاقد آمادگی جسمانی یا کسانی را که قادر به خدمت نیستند، فرا نخواهیم خواند.

ناظران سیاسی و نظامی در انگلیس می‌گویند افزایش تنش این کشور با روسیه و تشدید تهدید‌ها علیه انگلیس و رویکرد‌های آمریکا در تنها گذاشتن اروپا در مواجهه با چالش‌های نظامی، موجی از نگرانی را در میان مقامات این کشور‌ها ایجاد کرده است وبه همین علت آنان به اقداماتی ازجمله بازگرداندن سربازی اجباری و فراخوان نیرو‌های ذخیره روی آورده‌اند.