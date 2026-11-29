فجرسپاسی شیراز در آخرین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف گل گهر سیرجان می‌رود

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۴



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، فجرشهید سپاسی شیراز ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه فردا دوشنبه ۹ آذر در سیرجان به مصاف گل گهر می‌رود .

زردپوشان شیرازی با ۱۸ امتیاز در رده هشتم جدول و نماینده کرمان با ۱۷ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار دارند .

شاگردان مهدی رجب زاده در فجرسپاسی به دنبال ادامه روند شکست ناپذیری خود با این مربی هستند.

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان که سابقه بازی در فجرسپاسی را در کارنامه دارد به شدت به سه امتیاز این بازی خانگی نیاز دارد تا از خطر برکناری از این تیم رهایی یابد .

فجرسپاسی در صورت برتری در این دیدار تا رده ششم جدول رده بندی صعود می‌کند.