شب شعر «رستاخیز واژه‌ها» به همت بسیج هنرمندان شهرستان بوانات برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شب شعر «رستاخیز واژه‌ها» به همت بسیج هنرمندان شهرستان بوانات در میدان ۲۲ بهمن و در حاشیه تجمعات شبانه مردم برگزار شد.

شب شعر «رستاخیز واژه‌ها» با تأکید بر نقش واژه‌ها و ادبیات در زنده نگه‌داشتن فرهنگ مقاومت، ثبت حماسه‌های مردمی و انتقال مفاهیم ایثار، وطن‌دوستی و ایستادگی به نسل‌های آینده در شهرستان بوانات برگزار شد.

شهرستان بَوانات یکی از شهرستان‌های استان فارس است که مرکز این شهرستان، شهر بوانات است.