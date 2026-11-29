مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان از اعتراض رسمی این باشگاه به قضاوت دیدار مقابل استقلال تهران خبر داد و گفت: تصمیمات داور و استفاده نکردن از کمک‌داور ویدئویی در صحنه‌های حساس، به ضرر صنعت‌نفت تمام شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان از اعتراض رسمی این باشگاه به قضاوت دیدار مقابل استقلال تهران خبر داد و گفت: تصمیمات داور و استفاده نکردن از کمک‌داور ویدئویی در صحنه‌های حساس، به ضرر صنعت‌نفت تمام شد.

روح‌الله محمدی اظهار کرد: در این مسابقه دست‌کم دو صحنه مهم وجود داشت که داور باید برای بررسی آنها از فناوری کمک‌داور ویدئویی استفاده می‌کرد، اما بدون بازبینی صحنه‌ها دستور به ادامه بازی داد.

وی با اشاره به مهم‌ترین صحنه مورد اعتراض باشگاه افزود: در دقیقه ۸۰ مسابقه، اریک بایناما، مهاجم صنعت‌نفت، در محوطه جریمه استقلال سرنگون شد؛ صحنه‌ای که از نظر ما پنالتی آشکار بود، اما داور بدون مراجعه به نمایشگر و بازبینی تصاویر، اجازه ادامه بازی را صادر کرد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان با اشاره به اعلام اعتراض رسمی باشگاه به کمیته داوران گفت: انتظار داریم دو صحنه مورد اعتراض به‌صورت دقیق بررسی شود و درباره تصمیمات اتخاذشده پاسخ روشنی ارائه شود.

محمدی تأکید کرد: نمی‌توان به‌سادگی از کنار چنین تصمیماتی گذشت؛ وقتی یک تیم برای کسب نتیجه تلاش می‌کند، نباید حاصل زحمات بازیکنان آن تحت تأثیر قضاوت‌های بحث‌برانگیز قرار بگیرد.

وی با انتقاد از نحوه استفاده از فناوری کمک‌داور ویدئویی در این مسابقه افزود: اگر قرار است در صحنه‌های حساس و مسابقات مهم از این فناوری استفاده نشود، باید تکلیف تیم‌ها روشن باشد. انتظار داریم کمیته داوران اجازه ندهد تصمیمات بحث‌برانگیز داوری، نتیجه تلاش یک تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، با نتیجه یک بر صفر مقابل استقلال تهران شکست خورد.