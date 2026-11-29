آغاز فاز ششم راه تنکابن ـ قزوین؛ تکمیل بخش قلب بیمارستان تا پایان سال
فاز ششم راه تنکابن ـ قزوین آغاز شده و بخش قلب و جراحی قلب باز بیمارستان امام خمینی(ره) نیز بنا بر اعلام فرماندار، تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مرتضی شکوهی فرماندار ویژه تنکابن در نشست شورای اداری این شهرستان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی نیاز داریم و اختلافات و تسویهحسابهای سیاسی و جناحی نباید خدمت به مردم را تحتتأثیر قرار دهد.
وی با تبریک هفته بسیج و هفته کتاب و کتابخوانی، گسترش فرهنگ مطالعه بهویژه در میان نسل جوان را از پایههای رشد فرهنگی و توسعه کشور دانست.
فرماندار تنکابن همچنین با قدردانی از عملکرد مجموعههای گاز و برق در مدیریت مصرف انرژی و تلاش کارکنان آب و فاضلاب برای اصلاح و ترمیم شبکهها، بر هماهنگی دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان تأکید کرد.
شکوهی از آغاز فاز ششم طرح راه تنکابن ـ قزوین با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا خبر داد و پیگیری این طرح را از اولویتهای عمرانی شهرستان برشمرد.
وی درباره فاز دوم بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن نیز گفت: بخش قلب و جراحی قلب باز این بیمارستان قرار است تا پایان سال به بهرهبرداری برسد و زمینه توسعه خدمات تخصصی درمانی را فراهم کند.
فرماندار ویژه تنکابن در ادامه به مشکلات سایت دفن پسماند پردهسر اشاره کرد و افزود: ساماندهی این سایت به اقدامات فنی و اعتبارات قابلتوجه نیاز دارد. تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای اقدامات اخیر هزینه شده و ۷۰ تا ۸۰ درصد تجهیزات موردنیاز تصفیه شیرابه نیز تأمین شده است.
شکوهی در پایان از مسئولان خواست با پرهیز از تشدید اختلافات و رقابتهای جناحی، همافزایی و مسئولیتپذیری را در مسیر حل مشکلات مردم، تکمیل طرحهای شهرستان و حفظ انسجام ملی به کار گیرند.