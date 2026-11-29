فاز ششم راه تنکابن ـ قزوین آغاز شده و بخش قلب و جراحی قلب باز بیمارستان امام خمینی(ره) نیز بنا بر اعلام فرماندار، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۸ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مرتضی شکوهی فرماندار ویژه تنکابن در نشست شورای اداری این شهرستان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی نیاز داریم و اختلافات و تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی نباید خدمت به مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی با تبریک هفته بسیج و هفته کتاب و کتاب‌خوانی، گسترش فرهنگ مطالعه به‌ویژه در میان نسل جوان را از پایه‌های رشد فرهنگی و توسعه کشور دانست.

فرماندار تنکابن همچنین با قدردانی از عملکرد مجموعه‌های گاز و برق در مدیریت مصرف انرژی و تلاش کارکنان آب و فاضلاب برای اصلاح و ترمیم شبکه‌ها، بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان تأکید کرد.

شکوهی از آغاز فاز ششم طرح راه تنکابن ـ قزوین با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا خبر داد و پیگیری این طرح را از اولویت‌های عمرانی شهرستان برشمرد.

وی درباره فاز دوم بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن نیز گفت: بخش قلب و جراحی قلب باز این بیمارستان قرار است تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و زمینه توسعه خدمات تخصصی درمانی را فراهم کند.

فرماندار ویژه تنکابن در ادامه به مشکلات سایت دفن پسماند پرده‌سر اشاره کرد و افزود: سامان‌دهی این سایت به اقدامات فنی و اعتبارات قابل‌توجه نیاز دارد. تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای اقدامات اخیر هزینه شده و ۷۰ تا ۸۰ درصد تجهیزات موردنیاز تصفیه شیرابه نیز تأمین شده است.

شکوهی در پایان از مسئولان خواست با پرهیز از تشدید اختلافات و رقابت‌های جناحی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری را در مسیر حل مشکلات مردم، تکمیل طرح‌های شهرستان و حفظ انسجام ملی به کار گیرند.