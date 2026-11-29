موانع تولید ۱۲ واحد صنعتی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان با رویکرد حمایتی رسیدگی و تصمیم گیری شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷ کد خبر : ۵۹۸۰۱۹۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ بر اساس اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، درچهل و نهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، سرپرست دفتر سرمایه گذاری استانداری و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی، مشکلات و موانع ۱۲ واحد تولیدی صنعتی و معدنی در موارد تقسیط بدهی مالیاتی، ایجاد راه دسترسی به معدن و طرح‌های خدماتی، سوخت گازوئیل، تائید درخواست در درگاه ملی زمین، تامین چاه آب، تسهیل در صدور جواز تاسیس و تسهیلات، تعیین تکلیف بدهی بانکی و تمدید مهلت ثبت سفارش با رویکرد حمایتی از تولید بررسی و برای رفع مشکلات تصمیماتی گرفته شد.