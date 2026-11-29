استاندار آذربایجان شرقی:

استاندار آذربایجان شرقی گفت:سنگ بنای توسعه هر جامعه‌ای آموزش و توجه به بچه‌ها به عنوان آینده سازان کشور است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵ کد خبر : ۵۹۸۰۱۸۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در مراسم افتتاحیه مدرسه ۹ کلاسه خیرساز روستای اسپیران تبریز گفت:رئیس‌جمهور به درستی اولویت کشور را در آموزش و پرورش را تشخیص داده است، چرا که سنگ بنای توسعه هر جامعه‌ای آموزش و توجه به بچه‌ها به عنوان آینده سازان کشور است.

وی در ادامه از خیر مدرسه‌ساز نام‌آشنای آذربایجان، خاندان مردانی آذر به نیکی یاد کرد و گفت: هر مدرسه‌ای که ساخته می‌شود، زیر بنای نیکی، خیراندیشی و توسعه را در مناطق مختلف ایجاد می‌کند و امروز در این افتتاح شاهدیم که همه نیکی‌ها و خیراندیشی‌ها یک جا جمع شده است.

سرمست بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ سلامت، نشاط و شادابی دختران و زنان جامعه تاکید کرد و افزود: حفظ سلامت و شادابی دختران در جامعه برای حفظ سلامت و شادابی خانواد‌ها ضروری است و امروز در اینجا شاهد افتتاح اولین سالن ورزشی مختص دختران و بانوان روستایی در استان هستیم.

وی ادامه داد: اینکه خیران عزیز هم به آموزش، هم به ورزش بانوان و دختران اهمیت می‌دهند بسیار با ارزش است.

سرمست به ساخت قرائتخانه و خیاط خانه خیرساز در روستای اسپیران اشاره کرد و گفت: بسیار خوشحالم امروز در جایی قرار داریم که به آموزش، سلامتی، نشاط و مهارت آموزی دختران و دانش‌آموزان به طور همزمان اهمیت داده می‌شود و این می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر مناطق استان و کشور باشد.

گفتنی است ظهر امروز مدرسه خیرساز حضرت موسی بن جعفر (ع) و اولین سالن ورزشی مختص دانش‌آموزان دختر و بانوان روستایی در استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید.