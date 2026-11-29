نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی از آغاز طرح نوسازی ۷۰۰ واحد مسکونی فرسوده و ساماندهی بافت ناکارآمد شهر بستان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶ کد خبر : ۵۹۸۰۱۸۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی از آغاز طرح نوسازی ۷۰۰ واحد مسکونی فرسوده و ساماندهی بافت ناکارآمد شهر بستان خبر داد.

مجید داغری اظهار کرد: این طرح در قالب تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه و با هدف احیای بافت فرسوده و ارتقای وضعیت شهری بستان، طی مدت دو سال اجرا می‌شود.

وی افزود: در کنار نوسازی واحد‌های مسکونی، ارتقای مبلمان شهری، آسفالت معابر و اجرای طرح‌های زیرساختی و خدماتی نیز در برنامه قرار دارد.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سالروز آزادسازی شهر بستان گفت: مردم این شهر شایسته برخورداری از بهترین خدمات هستند و امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، طرح در زمان تعیین‌شده به سرانجام برسد.

تفاهم‌نامه ساماندهی بافت ناکارآمد شهری بستان با حضور نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانی منعقد شد.