پلیس آگاهی شهرستان قدس موفق شد اعضای یک باند خانوادگی متشکل از ۵ نفر را که مرتکب ۱۱ فقره سرقت منزل شده بودند، در عملیات‌های جداگانه دستگیر و بخشی از اموال مسروقه را کشف کند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۸۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پورمصطفوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان قدس، شناسائی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت که با انجام اقدامات فنی موفق شدند هویت ۵ سارق که ۲ نفر آنان زن و شوهر بودند را شناسائی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیات‌های جداگانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان در بازجوئی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت منزل اعتراف کردند و همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهمان بخشی از اموال مسروقه کشف و پس از شناسائی مالباختگان با سیر مراحل قانونی به آنان تحویل داده شد.