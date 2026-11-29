مدیر کل ثبت احوال خوزستان گفت: همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آمار ثبت ولادت نوزادان دختر در استان، از استقبال خانواده‌ها از نام‌های مبارک و برگرفته از نام و القاب آن حضرت حکایت دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۸۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی پور اظهار داشت: بر اساس آمار استخراج‌شده از مرکز رصد جمعیت استان، در ۸ ماهه سال جاری از مجموع ۲۳ هزار و ۸۷۳ نوزاد دختر متولدشده در استان، بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ نوزاد با نام‌های فاطمه، زهرا و سایر اسامی و القاب منتسب به حضرت فاطمه زهرا (س) نام‌گذاری شده‌اند.

وی افزود: بر این اساس، حدود ۶ درصد از نام‌گذاری نوزادان دختر در استان طی این مدت، به نام‌ها و القاب بانوی دو عالم اختصاص داشته است؛ آماری که بیانگر جایگاه والای شخصیت حضرت زهرا (س) در فرهنگ، باور‌ها و سنت نام‌گذاری خانواده‌های خوزستانی است.

امانی پور بیان داشت: نام‌گذاری فرزندان به نام شخصیت‌های برجسته دینی و الگو‌های ارزشمند اسلامی، جلوه‌ای از ارادت و علاقه خانواده‌ها به این بزرگان و تلاشی برای زنده نگه‌داشتن ارزش‌ها و سیره زندگی آنان در نسل‌های آینده است.