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مهر و موم یک واحد نانوایی متخلف در بیرجند
یک واحد نانوایی متخلف به دلیل انباشت و فروش نان خشک به مدت یک پنج روز مهر و موم شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۸۱
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بیرجند گفت: در این مدت معین ضمن تشکیل پرونده برای متخلف، قضات برابر مواد قانونی رسیدگی خواهند کرد.
معصومه جعفرزاده با بیان اینکه انباشت نان خشک و فروش آرد خارج از شبکه تولید و توزیع قانونی نان تخلف است، افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان به ویژه در شرایط جنگی و اقتصادی کشور برخورد جدی خواهد شد.
به گفته وی از این واحد متخلف ۲۹۰ کیلوگرم نان خشک که برای مصارف دامی و ... و به صورت غیر قانونی به فروش میرساند کشف و ضبط شد.
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