یک واحد نانوایی متخلف به دلیل انباشت و فروش نان خشک به مدت یک پنج روز مهر و موم شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۸۱

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بیرجند گفت: در این مدت معین ضمن تشکیل پرونده برای متخلف، قضات برابر مواد قانونی رسیدگی خواهند کرد.

معصومه جعفرزاده با بیان اینکه انباشت نان خشک و فروش آرد خارج از شبکه تولید و توزیع قانونی نان تخلف است، افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان به ویژه در شرایط جنگی و اقتصادی کشور برخورد جدی خواهد شد.

به گفته وی از این واحد متخلف ۲۹۰ کیلوگرم نان خشک که برای مصارف دامی و ... و به صورت غیر قانونی به فروش می‌رساند کشف و ضبط شد.