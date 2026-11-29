رئیس سازمان اسناد و املاک کشور دستور داد حداکثر ظرف شش ماه آینده، حداقل یکی از مدیران کل ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها از میان بانوان انتخاب شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶ کد خبر : ۵۹۸۰۱۸۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی، با اشاره به نقش مؤثر بانوان در پیشبرد برنامه‌های سازمانی اظهار کرد: انتخاب بانوان تحول‌آفرین نباید صرفاً یک اقدام مناسبتی و نمادین باشد، بلکه باید زمینه‌ای برای شناسایی استعدادها، معرفی نیرو‌های توانمند و فراهم کردن فرصت حضور آنان در جایگاه‌های مدیریتی سازمان باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم شایسته‌سالاری در انتصابات افزود: ملاک انتخاب مدیران باید تخصص، دانش، تجربه، توانمندی و روحیه تحول‌آفرینی باشد و نباید روابط شخصی و رفاقت‌های گذشته در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تأثیرگذار باشد.

بابایی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی بانوان در استان‌های مختلف تصریح کرد: در جریان سفر‌های استانی و بازدید از واحد‌های ثبتی، استعداد‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی در میان بانوان مشاهده شده است که باید با شناسایی و پرورش این ظرفیت‌ها، زمینه حضور بیشتر آنان در سطوح مدیریتی فراهم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت پیوند اخلاق و مدیریت گفت: مدیریت اثربخش تنها به دانش و تخصص محدود نمی‌شود، بلکه اخلاق حرفه‌ای، متانت، مسئولیت‌پذیری و توانایی تعامل سازنده با دیگران نیز از مؤلفه‌های اساسی آن است.

بابایی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ عزت نفس، شأن حرفه‌ای و جایگاه اجتماعی بانوان، بر ضرورت صیانت از حریم شخصی و اخلاقی همکاران زن تأکید کرد و از بانوان خواست در مواجهه با موقعیت‌های نامناسب، ضمن حفظ شأن و جایگاه خود، نسبت به صیانت از اعتبار حرفه‌ای و سازمانی اهتمام داشته باشند.

بابایی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی بانوان اظهار کرد: در کنار مسئولیت‌های حرفه‌ای، توجه به خانواده و تربیت فرزندان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید اشتغالات کاری موجب غفلت از این مسئولیت‌های مهم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات ثبتی گفت: هدف اصلی سازمان، ارائه خدمات سریع، دقیق، به‌موقع و با هزینه کمتر به مردم است و تحقق این هدف مستلزم حضور نیرو‌های متخصص، متعهد و تحول‌آفرین، فارغ از جنسیت در تمامی سطوح سازمانی است.

بابایی همچنین با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد واحد‌های ثبتی، از قرار گرفتن وضعیت عملکرد مدیران و ادارات در دستور کار شورای تحول سازمان خبر داد و بر لزوم بررسی شاخص‌های عملکردی و پیگیری وضعیت واحد‌های نیازمند بهبود تأکید کرد.

پژمان پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به آمار نیروی انسانی این سازمان گفت: بیش از یک‌چهارم کارکنان سازمان ثبت را بانوان تشکیل می‌دهند و بررسی عملکرد آنان نشان می‌دهد بانوان در حوزه‌های مختلف از مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای قابل توجهی برخوردارند و میزان تخلفات ثبت‌شده در میان آنان نیز بسیار پایین است.

پروین با اشاره به رویکرد مدیریت عالی سازمان در استفاده از ظرفیت بانوان اظهار کرد: در سال‌های اخیر با نگاه حمایتی و شایسته‌سالارانه رئیس سازمان، زمینه حضور زنان توانمند در مسئولیت‌های مختلف مدیریتی فراهم شده و این روند در سطوح مختلف سازمانی توسعه یافته است.

بابایی با اشاره به انتصاب بانوان در مسئولیت‌هایی همچون معاونت‌های سازمان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ثبت شرکت‌ها، معاونت‌های اداری و مالی و مسئولیت‌های مرتبط با واحد‌های ثبتی در استان‌ها، این اقدامات را نشان‌دهنده اعتماد به توان تخصصی و مدیریتی بانوان دانست.

بابایی با تأکید بر ضرورت تداوم فرآیند شناسایی و پرورش مدیران آینده از میان بانوان افزود: باید با تقویت آموزش‌های مدیریتی، شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر، زمینه حضور بیشتر زنان شایسته در سطوح مدیریتی سازمان فراهم شود.