باند زنده گیری پرنددگان شکاری در اصفهان منهدم شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۵ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در پی سه هفته کار اطلاعاتی و رصد دقیق پوششی، دو کوخه زنده‌گیری پرندگان شکاری متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی در مناطق آزاد استان اصفهان کشف، تخریب و متخلفان دستگیر شدند.

رضا نامدار افزود: در این عملیات غافلگیرانه، دو متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: همچنین از محل شناسایی‌شده (کوخه‌ها)، تعداد ۳ دلیجه، ۱۱ کبوتر و قمری (به عنوان طعمه)، به همراه وسایل کامل صید و زنده‌گیری کشف و توقیف شد.

نامدار افزود: پرندگان کشف‌شده پس از بررسی وضعیت سلامت، جهت بازگشت به طبیعت آماده‌سازی می‌شوند.