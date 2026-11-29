تقاطع کمربندی جنوبی با ریل راه‌آهن؛

در محدوده شهرک گردو اراک، حادثه برخورد با قطار به مصدومیت یک خانم منجر شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۷ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، شب گذشته، گزارشی مبنی بر برخورد قطار با یک زن در تقاطع کمربندی جنوبی با ریل راه‌آهن، در محدوده شهرک گردو اراک، به سامانه ۱۱۵ اعلام شد.

کارشناسان فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، مصدوم خانم ۳۸ ساله را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک انتقال دادند.