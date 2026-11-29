هیئت‌های دانش‌آموزی استان اصفهان با شعار «هر مدرسه، یک هیئت دانش‌آموزی؛ هر دانش‌آموز، یک مسئولیت الهی» با دبیر آموزش و پرورش هرند آغاز به کار کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان هرند گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ هیئت با همراهی ۱۱ هزار دانش آموز از ۴۱ ناحیه و منطقه استان اصفهان با شعار "هر مدرسه، یک هیئت دانش‌آموزی؛ هر دانش‌آموز، یک مسئولیت الهی" فعالیت خود را آغاز کردند.

محمد علی نظام زاده ادامه داد: برپایی این رویداد استانی، گامی ارزشمند در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و تربیتی نسل نوجوان و جوان و فرصتی برای شکوفایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های دانش‌آموزان به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نوجوانان، جوانان و دانش‌آموزان در تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه افزود: دانش‌آموزان در برهه حساس و سرنوشت‌ساز کنونی نقش مؤثری در تحولات فرهنگی و اجتماعی دارند.

محمد علی نظام زاده گفت: دانش آموزان با تکیه بر ایمان، بصیرت و باور‌های دینی خود نشان داده‌اند که می‌توانند در خط مقدم فعالیت‌های فرهنگی و گفتمان‌سازی دینی حضور داشته باشند و در پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان باید در کنار آموزش‌های رسمی، فرصت آشنایی بیشتر با مفاهیم دینی، فرهنگی و اجتماعی و تقویت قدرت تحلیل و آگاهی داشته باشند و هیئت‌های دانش‌آموزی می‌توانند در تحقق این هدف نقش مؤثری ایفا کنند.