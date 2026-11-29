طرح استراتژیک و ملی «مرکز تفکیک گاز تابناک» شهرستان های لامرد و مهر به بهره‌برداری رسید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مدیریت مهندسی ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: طرح تابناک با هدف کاهش ناترازی انرژی کشور، نگهداشت تولید و تقویت زیرساخت‌های حیاتی انرژی در زمره پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار وزارت نفت قرار دارد.

مالک قنواتی افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به سرانجام رسید.

او ادامه داد:میدان گازی تابناک از میادین مهم و استراتژیک جنوب کشور است که سال‌ها است با ذخایر عظیم گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس مدیریت مهندسی ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ادامه با اشاره به مشخصات فنی و میزان افزایش تولید این طرح بیان کرد: با احداث و راه‌اندازی مرکز تفکیک جدید تابناک، امکان تولید مؤثر از ظرفیت ۳۶ میلیون مترمکعب گاز و افزایش حدود ۲ میلیون مترمکعب گاز در روز فراهم شده است.

مالک قنواتی با تأکید بر اینکه در دوران تحریم و محدودیت‌ها متخصصان ایرانی با تکیه بر دانش بومی و اراده ملی پروژه‌ها را به سرانجام می‌رسانند، اضافه کرد: با احداث مرکز تفکیک جدید، تولید تجمعی گاز میدان تابناک از حدود ۱۴.۲ تریلیون فوت مکعب با ضریب بازیافت ۶۸.۵ درصد، به ۱۴.۸ تریلیون فوت مکعب و ضریب بازیافت ۷۱.۵ درصد افزایش یافته است، به این معنا که حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر از این مخزن برداشت خواهد شد.

او از برنامه‌های توسعه‌ای آینده این میدان از جمله احداث ایستگاه تقویت فشار گاز خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، ضریب بازیافت میدان تا سال ۱۴۰۹ به ۸۱.۱ درصد و تولید تجمعی به ۱۶.۸ تریلیون فوت مکعب خواهد رسید.

حوزه گازی تابناک حوزه مشترک شهرستان‌های لامرد و مهر در جنوب استان فارس قرار دارد.