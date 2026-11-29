استاندار آذربایجان شرقی:

استاندار آذربایجان شرقی به توجه ویژه برای اعطای پست‌های مدیریتی به کارکنان زن استان تاکید کرد و گفت:در دوره دولت چهاردهم به اعطای پست‌های مدیریتی به بانوان در استان توجه و عزم ویژه‌ای داریم می‌خواهیم زنان جایگاه واقعی و ارزشمند خودشان را یافته و باور کنند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با بانوان کارمند استانداری و فرمانداری‌های آذربایجان شرقی که به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و گرامیداشت مقام مادر صورت گرفت گفت:همکاران زن ما علاوه بر اینکه در مسئولیت اداری خودشان تلاش می‌کنند در خانه و خانواده نیز مسئولیت‌های سنگینی ایفا می‌کنند و این بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: بانوان همکار دولت در استان طی دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز با روحیه‌ای مثال زدنی پای کار بودند و با اینکه به این عزیزان مرخصی داده شده بود اما همچنان با حضور خودشان پای کار و خدمت بودند.

استاندار آذربایجان شرقی به توجه ویژه برای اعطای پست‌های مدیریتی به کارکنان زن استان تاکید کرد و افزود: در دوره دولت چهاردهم به اعطای پست‌های مدیریتی به بانوان در استان توجه و عزم ویژه‌ای داریم می‌خواهیم زنان جایگاه واقعی و ارزشمند خودشان را یافته و باور کنند.

سرمست در خصوص مسائل معیشتی، حقوق و مزایای بانوان هم اضافه کرد: علاوه بر توجه ویژه به حل مسائل و درخواست‌های بانوان می‌بایستی منزلت و احترام بانوان در محل کار و ادارات مختلف استان ارتقا یابد.

وی به ضرورت توجه به حفظ سلامت و نشاط بانوان در محل کار تاکید کرد و گفت: زنان علاوه بر محیط کار، در خانه و خانواده نیز مسئولیت سنگینی دارند و لذا باید برای حفظ سلامت و نشاط آنان توجه داشته باشیم و در این رابطه برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

سرمست از اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی برای ارتقای آگاهی و توانمندی زنان در دستگاه‌های دولتی حمایت کرد و اظهار کرد: برای افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های زنان در دستگاه‌های مختلف استان هر آنچه که لازم باشد انجام داده‌ام و خواهم داد.