«سرزمین من» بخش ویژه جشنواره بینالمللی شعر فجر
بخش ویژه «سرزمین من» در بیستویکمین جشنواره شعر فجر با هدف معرفی سرودههایی با موضوع وطن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش ویژه «سرزمین من» در بیستویکمین جشنواره بینالمللی شعر فجر با هدف گسترش ارتباطات ادبی بینالمللی و معرفی سرودههایی با موضوع وطن، جنگ، دفاع، ایثار، ایستادگی و نوعدوستی برگزار میشود.
این بخش به آثار غیر فارسی اختصاص دارد و با هدف گردآوری و معرفی سرودههایی برگزار میشود که به مفاهیم وطن، جنگ، دفاع، ایثار، ایستادگی، نوعدوستی و موضوعات مرتبط میپردازند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۵ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۶ رجب ۱۴۴۸) به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میتوانند از طریق نشانی وبگاه fajrinternationalfestival@gmail.com یا شناسه تلگرام و واتساپ @Fajrpoetryfestival با دبیرخانه در ارتباط باشند.
آثار برگزیده این بخش در مجموعهای مستقل منتشر میشود و از برگزیدگان در آیین اختتامیه بیستویکمین جشنواره بینالمللی شعر فجر تقدیر خواهد شد.