بخش ویژه «سرزمین من» در بیست‌ویکمین جشنواره شعر فجر با هدف معرفی سروده‌هایی با موضوع وطن برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۴

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش ویژه «سرزمین من» در بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با هدف گسترش ارتباطات ادبی بین‌المللی و معرفی سروده‌هایی با موضوع وطن، جنگ، دفاع، ایثار، ایستادگی و نوع‌دوستی برگزار می‌شود.

این بخش به آثار غیر فارسی اختصاص دارد و با هدف گردآوری و معرفی سروده‌هایی برگزار می‌شود که به مفاهیم وطن، جنگ، دفاع، ایثار، ایستادگی، نوع‌دوستی و موضوعات مرتبط می‌پردازند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۵ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۶ رجب ۱۴۴۸) به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند از طریق نشانی وبگاه fajrinternationalfestival@gmail.com یا شناسه تلگرام و واتساپ @Fajrpoetryfestival با دبیرخانه در ارتباط باشند.

آثار برگزیده این بخش در مجموعه‌ای مستقل منتشر می‌شود و از برگزیدگان در آیین اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر تقدیر خواهد شد.