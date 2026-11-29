معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از ورود دستگاه قضا برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم منطقه ملاشیه اهواز خبر داد و خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات این منطقه شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۸ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از ورود دستگاه قضا برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم منطقه ملاشیه اهواز خبر داد و خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات این منطقه شد.

عیسی پورسلیمی در بازدید از منطقه ملاشیه و دیدار با جمعی از ساکنان، رفع مشکلات زیرساختی، تعیین تکلیف اسناد مالکیت، نوسازی مدارس و ساماندهی شبکه فاضلاب را از مهم‌ترین مطالبات مردم این منطقه عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی به مشکلات محلات کم‌برخوردار اظهار کرد: رفع چالش‌های مناطق حاشیه‌ای و ارتقای خدمات‌رسانی به ساکنان، نیازمند تعامل، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی است.

پورسلیمی افزود: دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی مسئله‌محور، برای رفع مشکلات موجود برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، تعیین تکلیف مالکیت اراضی و املاک فاقد سند، نوسازی مدارس فرسوده و ناایمن، توسعه زیرساخت‌ها و فضا‌های ورزشی، رفع مشکلات شبکه فاضلاب و جلوگیری از نشست معابر را از دیگر مطالبات جدی مردم ملاشیه برشمرد.

وی همچنین تقویت خدمات بهداشتی و درمانی و تأمین امکانات مورد نیاز اورژانس ۱۱۵ را ضروری دانست و بر افزایش دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات عمومی تأکید کرد.

پورسلیمی ساماندهی مسائل شهری و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را از دیگر الزامات بهبود شرایط این منطقه عنوان کرد و گفت: مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی و ارتباط مؤثر میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، در شناسایی و رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی شهروندان نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با رویکرد حمایتی و نظارتی، روند رسیدگی دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مردم ملاشیه را پیگیری می‌کند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان این منطقه انجام دهند.