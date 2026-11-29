شرکت گاز مازندران از قطع جریان گاز در بخش‌هایی از شهرستان بابل، روز دوشنبه ۹ آذر، به مدت ۶ ساعت و برای انجام تعمیرات اضطراری شبکه خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۲ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، روابط عمومی شرکت گاز مازندران اعلام کرد: به‌منظور انجام تعمیرات اضطراری شبکه گاز، جریان گاز در بخش‌هایی از شهرستان بابل روز دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، محدوده جاده کیاکلا، حد فاصل کوچه فیضیه ۱۴ و مجتمع مسکونی کیامهر، بخشی از کمربندی شهید یاسینی و مجتمع بنکداران از مناطق مشمول این قطعی هستند.

زمان اجرای عملیات از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ روز دوشنبه و به مدت ۶ ساعت اعلام شده است.

شرکت گاز مازندران از مشترکان خواست در مدت قطعی، شیر وسایل گازسوز را کاملاً ببندند و از هرگونه دست‌کاری کنتور و رگلاتور خودداری کنند.