سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دارآباد و کشف دو قبضه سلاح و لاشه چهار قطعه کبک از متخلفان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی با اعلام این خبر گفت: در پی شنیده شدن صدای شلیک گلوله در ارتفاعات دارآباد، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بلافاصله به منطقه اعزام شدند و پس از چند ساعت پایش و بررسی میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر متخلف شکار شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، دو قبضه سلاح ساچمه زنی دولول و لاشه چهار قطعه کبک از متخلفان کشف و ضبط شد.

کرمی با اشاره به دشواری‌های کنترل و شناسایی متخلفان در برخی مناطق شهرستان، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی افراد در پوشش گردشگر وارد مناطق طبیعی می‌شوند و با توجه به تداخل محدوده‌های طبیعی با جوامع انسانی، شناسایی و کنترل این افراد نیازمند دقت، هوشیاری و تلاش مستمر مأموران محیط زیست است و در این زمینه، همکاری دستگاه قضایی، کلانتری‌های شهرستان و اطلاع رسانی به موقع شهروندان نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با متخلفان دارد.

وی ادامه داد: در این مورد، متخلفان با هدف گمراه کردن مأموران، سلاح‌های خود را پیش و پس از ورود به منطقه، داخل کوله پشتی و در پوشش وسایل گردشگری مخفی می‌کردند که با هوشیاری و پیگیری محیط‌بانان شناسایی و دستگیر شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید، از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع رسانی کنند.