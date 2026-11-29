جهش اعتبارات حمایتی در اصفهان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از تحقق ۱۲۷ درصدی مصوبات تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: با پیگیری دستگاه‌های اجرایی، تاکنون نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به متقاضیان پرداخت شده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵ کد خبر : ۵۹۸۰۱۷۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تشریح آخرین وضعیت عملکرد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در استان اصفهان گفت: سهمیه ابلاغی استان در این بخش سه هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال بود که با پیگیری دستگاه‌های اجرایی، میزان مصوبات کمیته استانی به سه هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال افزایش یافت.

ناصر یارمحمدیان ادامه داد: این میزان مصوبه معادل ۱۲۷ درصد سهمیه تعیین شده استان است که بیانگر عملکرد فراتر از سهمیه ابلاغی در مرحله بررسی و تصویب طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات است.

وی با اشاره به وضعیت قرارداد‌ها و پرداخت تسهیلات گفت: تاکنون ۱۰۷ قرارداد به ارزش هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال از محل این منابع به مرحله پرداخت رسیده که معادل ۵۷ درصد سهمیه استان است.

یارمحمدیان با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جذب این منابع افزود: وزارت جهاد کشاورزی با پرداخت ۵۵۳ میلیارد ریال در قالب ۲۱ قرارداد، بیشترین میزان پرداخت را در میان دستگاه‌های اجرایی استان به خود اختصاص داده است.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۱۱ میلیارد ریال پرداخت در قالب ۱۱ قرارداد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۲۲۱ میلیارد ریال پرداخت در قالب ۱۹ قرارداد، به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از نظر ارزش تسهیلات پرداخت‌شده قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب افزود: استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و نهاد‌های مرتبط می‌تواند روند پرداخت تسهیلات را تسریع و زمینه بهره‌مندی بیشتر متقاضیان را فراهم کند.

یارمحمدیان ادامه داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در چارچوب وظایف نظارتی و هماهنگی خود، پیگیری برنامه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع حمایتی را با هدف تقویت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی دنبال می‌کند.

تسهیلات دولت در قالب تبصره ۲ قانون بودجه و حساب صندوق پیشرفت و عدالت استانی به جای تبصره ۱۶ و ۱۸ سال‌های قبل (وام‌های ارزان اشتغال) پرداخت می‌شود.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به شمار می‌آید.

سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه آن در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن، نخست و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.

این استان پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۹ شهرستان دارد.