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مقام سوم خراسانیها در لیگ حرفهای پاراتیراندازی
تیم پاراتیراندازی خراسان رضوی با کسب ۶۹ امتیاز در لیگ حرفهای کشور، عنوان سوم را به دست آورد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت استان گفت: هفته پایانی اولین دوره لیگ حرفهای پاراتیراندازی، گرامیداشت شهدا و جانبازان سرافراز میهن اسلامی در سالن فدراسیون برگزار شد و تیم هیئت خراسان رضوی با هدایت اشرف رضاپور و کسب ۶۹ امتیاز در رده سوم ایستاد.
محمدمهدی آخوندی افزود: در این رقابتها در ماده P۲ تپانچه بادی بانوان، نسرین شاهی به مدال طلا رسید و در ماده R۱ تفنگ بادی آقایان، مسعود غریب خیرآبادی نیز گردن آویز طلا را از آن خود کرد.
وی در ادامه اذعان کرد: در ماده P۱ تپانچه بادی آقایان مصطفی خادم پس از ورزشکارانی از تهران و اصفهان، مدال برنز گرفت.
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