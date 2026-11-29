شبکه نهال به مناسبت روز مادر و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و جذاب را با محور جایگاه مادر، مهرورزی و اهمیت خانواده برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب شیرین» از شنبه تا چهارشنبه ، ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه نهال می‌رود.

این برنامه به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ، کتاب «بهترین خانه دنیا» را که به زندگی و سیره آن حضرت می‌پردازد، برای معرفی و مطالعه انتخاب کرده است.

در این برنامه ، ضمن معرفی بخش‌هایی از کتاب ، پرسش‌هایی برگرفته از محتوای آن برای مخاطبان مطرح می‌شود تا کودکان در کنار آشنایی با این اثر، با زندگی بانوی بزرگ اسلام نیز بیشتر آشنا شوند.

همچنین برنامه «ماجرا‌های نوید» در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، به‌صورت شناور از شبکه نهال پخش می‌شود.

در این قسمت‌ها، نوید به مناسبت روز مادر، جشنی برای مادر خود تدارک می‌بیند و با لحظاتی شاد و صمیمی، عشق و قدردانی خود را به او ابراز می‌کند.

از دیگر تدارکات شبکه نهال برای این مناسبت، پخش فیلم سینمایی «مأموریت مادر دختری» در روز دوشنبه ۹ آذر، ساعت ۱۴ است.

این فیلم داستان کلود، دانشمند جوان حوزه رباتیک را روایت می‌کند که پس از تجربه اتفاقی تلخ برای رباتی که با هدف هم‌بازی و محافظت از دخترش ماشمالو طراحی کرده بود، فعالیت حرفه‌ای خود را کنار می‌گذارد و به زندگی خانوادگی روی می‌آورد.

چند سال بعد، علاقه ماشمالو به دنیای ربات‌ها و حمایت خانواده، کلود را بار دیگر به دنیای اختراع و طراحی ربات بازمی‌گرداند.

در ادامه، کلود با همراهی دخترش رباتی ژله‌ای طراحی می‌کند؛ اما رقابت با دکتر لینگ‌یی، رقیب قدیمی او، چالش‌هایی را برای این خانواده به وجود می‌آورد.

شبکه نهال با این مجموعه برنامه‌ها ، تلاش دارد در فضایی شاد و متناسب با گروه سنی کودک ، ضمن گرامیداشت مقام مادر و معرفی سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، مفاهیمی همچون محبت، قدردانی، همدلی و پیوند‌های خانوادگی را به مخاطبان خود منتقل کند.