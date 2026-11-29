مردم نوع دست روستای آسمانجرد شهرستان خفر بیش از ۱۰۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران، روز برنامه خون‌گیری با مشارکت مردم نوع‌دوست روستای آسمانجرد از توابع شهرستان خفر برگزار شد.

در این برنامه، اهالی خیرخواه و نیک‌اندیش روستای آسمانجرد شهرستان خفر با حضور در محل خون‌گیری، در اقدامی خداپسندانه و انسان‌دوستانه، با اهدای خون خود به یاری بیماران نیازمند شتافتند.

در این اهدای خون ۲۴ نفر از مردم نوع دست روستای آسمانجرد به بیماران نیازمند خون اهدا کردند.