دادستان مرکز خوزستان در نشست تخصصی با قضات اجرای احکام کیفری، خواستار پایش مستمر پرونده‌ها، تسریع در اجرای احکام قطعی و پیگیری جدی پرونده‌های محکومان متواری شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان، در نشست، بررسی تخصصی راهکارهای ساماندهی و ارتقای کارآمدی واحدهای اجرای احکام کیفری و تسریع در اجرای احکام که با حضور کاظم نوروزی، معاون اجرای احکام دادستان و قضات شعب اجرای احکام دادسرای مرکز خوزستان برگزار شد. بر ضرورت تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: قضات اجرای احکام مسئولیت دارند احکام صادره را با دقت و در چارچوب قانون اجرا کنند.

وی افزود: نظارت مستمر بر روند اجرای پرونده‌ها و پیگیری آن‌ها تا حصول نتیجه نیز باید با جدیت دنبال شود تا وقفه‌ای در اجرای احکام ایجاد نشود.

دادستان مرکز خوزستان ضمن تبین مواد دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کیفری و انطباق آن با قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و در اسرع وقت، احکام قطعی به مرحله اجرا برسند. همچنین پیگیری مؤثر پرونده‌های دارای محکومان متواری را از وظایف مهم شعب اجرای احکام دانست.

خلفیان بر اجرای جدی احکام مربوط به رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال مستلزم پیگیری دقیق و به‌موقع احکام صادره در این زمینه است.

وی تحقق حقوق عامه و تکریم ارباب‌رجوع را از دیگر اولویت‌های کاری دانست و گفت: همواره در احقاق حقوق مردم اهتمام داشته باشید، سخنان و مطالبات مراجعان را با دقت بشنوید و برای رفع موانع و مشکلات پرونده‌ها تلاش مضاعفی داشته باشید. و همچنین مبارزه قاطع با فساد و نظارت همه‌جانبه بر روند اجرای پرونده‌ها باید به صورت مستمر در دستور کار قرار بگیرد.

دادستان مرکز خوزستان ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری را ضروری دانست و پیشگیری از تأخیر و اطاله دادرسی را از دیگر محورهای مورد توجه برشمرد.

خلفیان در ادامه، ثبت پرونده‌های اجرای احکام در سامانه‌های معرفی‌شده از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مورد تأکید قرار داد و اجرای دقیق این فرایند را در پیگیری و مدیریت پرونده‌ها مؤثر دانست.