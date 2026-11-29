احداث و بهسازی ۶۴۴ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان شرقی

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی از احداث ۲۹۲ کیلومتر راه روستایی و بهسازی و آسفالت ۳۵۲ کیلومتر از راه‌های روستایی استان در هشت‌ ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۳