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احداث و بهسازی ۶۴۴ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان شرقی
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانشرقی از احداث ۲۹۲ کیلومتر راه روستایی و بهسازی و آسفالت ۳۵۲ کیلومتر از راههای روستایی استان در هشت ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،جواد عبدی اظهار کرد:طی امسال به طور میانگین در هر شهرستان بین ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی اجرا شده است.
وی افزود: بیشترین طرح احداثی در شهرستانهای مرند، میانه و چاراویماق اجرا شده است.
وی توسعه راههای روستایی را از اولویتهای مهم راهداری استان دانست و بر تداوم اجرای طرح ها با هدف تسهیل تردد، ارتقای ایمنی و بهبود دسترسی روستاییان تاکید کرد.
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