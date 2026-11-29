رئیس قرارگاه مقابله با سرقت فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: پلیس به دنبال پیشگیری هدفمند از سرقت بوده و در کنار کشف، به دنبال اجرای فعالیت‌های پیشگیرانه موثر است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۴ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سردار محمدعلی نوری نژاد امروز در نشست ویژه مقابله با سرقت درآذربایجان غربی افزود: پلیس درحال حاضر، رویکردی جامع و هماهنگ درپیشگیری و مقابله با سرقت، اشراف اطلاعاتی بیشتر، تحلیل مستمر الگو‌های وقوع جرم و افزایش اثربخشی دارد و اقدامات لازم را در این خصوص اجرایی می‌کند.

وی تصریح کرد: سرقت علاوه بر تحمیل خسارت مالی به شهروندان، احساس امنیت و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این رو مقابله با این پدیده باید با نگاهی تخصصی، پیشگیرانه، مستمر و مبتنی بر شناخت دقیق شرایط و بستر‌های وقوع جرم دنبال شود.

رئیس قرارگاه مقابله با سرقت فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه پیشگیری هدفمند، ارتقای توان عملیاتی و برخورد قاطع با سارقان حرفه‌ای، محور راهبرد پلیس در مقابله با سرقت است خاطر نشان کرد: همراهی شهروندان، رعایت توصیه‌های ایمنی و گزارش به موقع موارد مشکوک، ظرفیت مهمی در تکمیل اقدامات پلیس دارد و تقویت ارتباط مردم با مجموعه انتظامی می‌تواند در کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش امنیت محلات اثرگذار باشد.