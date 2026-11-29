پویش ملی بی‌نهایت مهر درخراسان رضوی با هدف توسعه فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت بانوان و جامعه دانشگاهی، از نهم آذرماه، همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، آغاز می‌شود و تا شانزدهم آذرماه، ادامه خواهد داشت.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۱۶۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، نیازی همیشگی و بدون تعطیلی است و نباید اهدای خون را صرفاً به مناسبت‌ها و پویش‌های مناسبتی محدود کرد؛ چراکه تداوم حضور اهداکنندگان، نقش اساسی در تأمین پایدار ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز بیماران دارد.

سعید اصغریان از بانوان، دانشجویان، تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهیان استان دعوت کرد با حضور در مراکز اهدای خون و پیوستن به پویش ملی «بی‌نهایت مهر»، در این حرکت ارزشمند مشارکت کنند و سهمی در بخشیدن امید و زندگی به بیماران داشته باشند.

در خراسان رضوی ۱۴ پایگاه اهدای خون در مشهد و شهرستان‌ها فعال است.