مانور زلزله در مدرسه مدرسه فرزانگان گرگان با هدف آموزش نحوه برخورد با زلزله و افزایش آمادگی دانش‌آموزان، برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این برنامه که تحت نظر نیروهای امدادی و با همکاری کادر آموزشی مدرسه برگزار شد، به دانش‌آموزان آموزش داد تا در صورت وقوع زلزله، اقدامات لازم را به سرعت انجام دهند.

در این مانور، ابتدا اطلاعاتی درباره علائم هشداردهنده زلزله و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن ارائه شد.

سپس دانش‌آموزان به صورت عملی در یک سناریوی شبیه‌سازی شده، نحوه پناه گرفتن، خروج از ساختمان و رعایت اصول ایمنی در برابر زلزله را تمرین کردند.

این تمرین‌ها به گونه‌ای طراحی شده بود که دانش‌آموزان در شرایط واقعی بتوانند سریعاً واکنش مناسب را نشان دهند.