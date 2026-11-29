سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: با توجه به تشدید آلودگی هوا در روزهای اخیر، شاهد افزایش مراجعه بیماران قلبی تنفسی به مراکز درمانی در سطح استان هستیم.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدامین زرگر با اشاره به تشدید مراجعات بیماران قلبی تنفسی در روزهای اخیر در پی آلودگی هوا اظهار کرد: هر ساله با افزایش آلودگی هوا، شاهد افزایش میزان مراجعات بیماران قبلی تنفسی به بیمارستان‌ها هستیم. امسال هم همزمان با آلودگی هوا بیماری‌های تنفسی عفونی رایج در پیک خود قرار دارند.

وی افزود: بیمارستان‌ها آمادگی این شرایط را دارند اما مطمئنا در روزهایی که با آلودگی هوا مواجه هستیم، بار مراجعه بیشتر می‌شود؛ با این حال اکنون ظرفیت پذیرش بیماران وجود دارد و خدمات در حال ارائه است.

دکتر زرگر گفت: در حال حاضر افزایش نگران‌کننده‌ای از مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها نداشته‌ایم اما باید به این مساله توجه شود.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به اثرات آلودگی هوا بر سلامت تصریح کرد: آلودگی هوا چند نوع بیماری‌زایی ایجاد می‌کند؛ بیماری آسم و بیماری‌های تنفسی را تحریک می‌کند و در کنار آن، بیماری‌های قلبی و عروقی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: آلودگی هوا در بلندمدت می‌تواند به حساسیت‌ها، بیماری‌های ریوی و قلبی‌عروقی و متأسفانه سرطان منجر شود و بروز این بیماری‌ها با این آلودگی‌ها ارتباط مستقیم دارد بنابراین باید در این خصوص ورود جدی شود.

زرگر همچنین تاکید کرد: در روزهای آلودگی، باید مواجهه با این شرایط کاهش پیدا کند. بهتر است مردم در خانه بمانند و مراجعات غیرضروری نداشته باشند تا تماس با آلودگی کمتر و اثر آن کاهش یابد.