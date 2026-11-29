رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی از اختصاص ۱۰ سهمیه به کشتی آزاد استان برای مسابقات انتخابی تیم ملی به واسطه قهرمانی احمد جوان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اسماعیل حسن‌زاده با اشاره به افزایش سهمیه اختصاص‌یافته به کشتی آزاد خراسان رضوی در چرخه انتخابی تیم ملی، اظهار کرد: تاکنون کشتی‌گیران این سهمیه‌ها انتخاب نشده‌اند و انتخابی خراسان رضوی در رده بزرگسالان آزاد، ۲۶ آذر برگزار می‌شود که پس از آن تیم خراسان رضوی مشخص خواهد شد.

رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی با اشاره به کمبود کشتی‌گیر برای اعزام به مسابقات انتخابی تیم ملی، گفت: در حال حاضر برای تکمیل حتی تیم اصلی بزرگسالان نیز با کمبود کشتی‌گیر شاخص مواجه هستیم و احتمالاً باید از کشتی‌گیران رده جوانان استفاده کنیم، در غیر این صورت، امکان تکمیل تیم را نخواهیم داشت.

حسن زاده تصریح کرد: تا پیش از مسابقات کشوری فرصت داریم تیم اصلی استان را معرفی کرده و در صورت شناسایی استعداد یا نخبه، وی را نیز به‌عنوان سهمیه معرفی کنیم. مسابقات کشوری نیز از ۸ تا ۱۱ دی برگزار خواهد شد.