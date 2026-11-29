پایانه‌های تاکسیرانی شهید شیعه‌زاده و شهید طهرانی منطقه یک تهران با کسب گواهی‌های طلایی و نقره‌ای جایزه بین‌المللی معماری طلای ترزینی ۲۰۲۶، در میان پروژه‌های برگزیده معماری جهان قرار گرفتند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۴

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا جوان، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک ، با اعلام این خبر گفت: پایانه تاکسیرانی شهید شیعه‌زاده موفق به دریافت گواهی طلایی و پایانه تاکسیرانی شهید طهرانی موفق به کسب گواهی نقره‌ای جایزه بین‌المللی معماری «طلای ترزینی» در سال ۲۰۲۶ شدند.

وی افزود: این موفقیت در نهمین دوره جایزه بین‌المللی معماری طلای ترزینی به دست آمده است؛ رویدادی معتبر که در سال ۲۰۱۸ در روسیه پایه‌گذاری شد و هر ساله با حضور آثار معماری از کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

جوان با اشاره به استقبال گسترده جهانی از این دوره اظهار داشت: در نهمین دوره این رقابت، یک‌هزار و ۵۲۰ پروژه از ۴۹ کشور جهان در ۳۰ بخش مختلف شرکت کردند که ایران پس از روسیه، در جایگاه دوم کشورهای دارای بیشترین تعداد آثار ارسالی قرار گرفت.

معاون شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد: کسب این دو گواهی‌نامه بین‌المللی، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی معماران ایرانی بوده و گامی ارزشمند در راستای معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای مدیریت شهری تهران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

پایانه شهید شیعه‌زاده با مساحتی بالغ بر ۸۴۰ مترمربع و برخورداری از سه خط تاکسیرانی، با رویکردی مبتنی بر تلفیق عناصر معماری اصیل ایرانی، از جمله قوس‌های سنتی، آجرهای فیروزه‌ای و نقوش گل نیلوفر، در قالب چیدمان و ترکیبی نوین و هماهنگ با بافت شهری پیرامون طراحی و اجرا شده است. همچنین پایانه شهید طهرانی با مساحتی بالغ بر ۱۳۳۰ مترمربع و ظرفیت هشت خط تاکسیرانی، با بهره‌گیری از سقفی موج‌دار و طراحی خطی شکل گرفته است؛ فرمی که با الهام از عوارض طبیعی زمین، تپه‌ها و رشته‌کوه‌های البرز را تداعی می‌کند.