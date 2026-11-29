معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و حل اختلاف از مختومه شدن چهار پرونده مهم حقوقی و کیفری به ارزش مجموع ۲۷ میلیارد تومان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسین شکوری گفت : در هفته ای که گذشت ، با تلاش و پیگیری همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران، چهار پرونده مهم و قابل مصالحه در حوزه‌های قضایی سمنان و شاهرود با جلب رضایت طرفین و دستیابی به توافق، به صلح و سازش ختم شد.

وی با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها از حیث ارزش مالی، ماهیت اختلافات و تعدد اصحاب پرونده افزود: این پرونده‌ها در شعبه سوم اجرای احکام کیفری، شعبه هفتم دادیاری و شعبه صلح‌یاری بازداشتگاه سمنان و همچنین شعبه چهارم شورای حل اختلاف شاهرود پیگیری شد و با استفاده از ظرفیت گفت‌و‌گو، میانجی‌گری و تعامل سازنده، زمینه دستیابی طرفین به توافق فراهم آمد.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و حل اختلاف با بیان اینکه ارزش مالی مجموع این پرونده‌ها ۲۷ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: حصول این توافق‌ها علاوه بر خاتمه دادن به اختلافات، از تداوم روند رسیدگی‌های قضایی و تحمیل هزینه‌ها و تبعات ناشی از استمرار اختلافات بر طرفین جلوگیری کرد.