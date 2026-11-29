رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اسفراین از فوت یک نفر و مصدومیت سه نفر در پی تصادف خودروی ساینا با وانت در محور صفی‌آباد به دهنه‌شیرین خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، امین کشوری افزود: ساعت ۸:۱۵ صبح یک‌شنبه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی ساینا و وانت در محور صفی‌آباد به دهنه‌شیرین اعلام شد.

وی با اعلام اینکه بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند گفت: متاسفانه در این تصادف سه نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.