تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار خود در پنجره پنجم جام جهانی با نتیجه ۸۵ بر ۷۲ مقابل فیلیپین به برتری رسید.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۸ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۱



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ و در گروه پنجم منطقه آسیا - اقیانوسیه به میزبانی شهر سرمبان مالزی، امروز تیم ایران در دومین و حساس‌ترین دیدار خود با نتیجه ۸۵ به ۷۲ برابر فیلیپین به برتری رسید.

- تیم ایران پیش از این در دور نخست ۹۴ - ۶۸ و ۸۶ - ۷۱ تیم عراق، ۷۲ - ۶۸ و ۷۳ - ۵۲ تیم سوریه و ۴۷ - ۴۹ تیم اردن را برد و ۶۰ - ۷۳ از تیم اردن شکست خورد و با ۱۱ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور دوم ۹۱ - ۹۳ مغلوب نیوزیلند و ۵۶ - ۶۸ مغلوب فیلیپین و ۶۷ - ۸۴ مغلوب استرالیا شد.

در دیگر دیدار‌های این گروه، سوریه ۸۳ به ۱۱۶ نتیجه را مقابل با نیوزیلند واگذار کرد و در ادامه اردن با استرالیا مسابقه می‌دهد.

تیم‌های استرالیا و نیوزیلند با ۱۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ایران با ۱۶ و فیلیپین با ۱۵ و اردن با ۱۴ امتیاز دوم تا پنجم هستند و تیم سوریه با ۱۲ امتیاز ششم است و حذف شد.



پنجره ششم و پایانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر در اسفندماه برگزار خواهد شد.

در پایان این مرحله، سه تیم برتر هر گروه و همچنین بهترین تیم چهارم، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.