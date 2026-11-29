برتری تیم ملی بسکتبال ایران مقابل فیلیپین در مسیر جام جهانی ۲۰۲۷
تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار خود در پنجره پنجم جام جهانی با نتیجه ۸۵ بر ۷۲ مقابل فیلیپین به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب پنجره پنجم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ و در گروه پنجم منطقه آسیا - اقیانوسیه به میزبانی شهر سرمبان مالزی، امروز تیم ایران در دومین و حساسترین دیدار خود با نتیجه ۸۵ به ۷۲ برابر فیلیپین به برتری رسید.
- تیم ایران پیش از این در دور نخست ۹۴ - ۶۸ و ۸۶ - ۷۱ تیم عراق، ۷۲ - ۶۸ و ۷۳ - ۵۲ تیم سوریه و ۴۷ - ۴۹ تیم اردن را برد و ۶۰ - ۷۳ از تیم اردن شکست خورد و با ۱۱ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور دوم ۹۱ - ۹۳ مغلوب نیوزیلند و ۵۶ - ۶۸ مغلوب فیلیپین و ۶۷ - ۸۴ مغلوب استرالیا شد.
در دیگر دیدارهای این گروه، سوریه ۸۳ به ۱۱۶ نتیجه را مقابل با نیوزیلند واگذار کرد و در ادامه اردن با استرالیا مسابقه میدهد.
تیمهای استرالیا و نیوزیلند با ۱۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ایران با ۱۶ و فیلیپین با ۱۵ و اردن با ۱۴ امتیاز دوم تا پنجم هستند و تیم سوریه با ۱۲ امتیاز ششم است و حذف شد.
پنجره ششم و پایانی رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر در اسفندماه برگزار خواهد شد.
در پایان این مرحله، سه تیم برتر هر گروه و همچنین بهترین تیم چهارم، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.