فرماندار کلیبر از تامین اعتبار لازم برای تقویت زیرساخت‌های مساکن مهر توسط راه و شهرسازی آذربایجان شرقی خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۱۵۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،رضا محمدی در جلسه شورای مسکن شهرستان کلیبر با انتقاد از وضعیت زیرساختی مساکن مهر و کوهسار بر لزوم رفع سریع مشکلات ساکنان تاکید کرد.

محمدی با اشاره به معضل نشتی فاضلاب در مسکن مهر از معاون آب و فاضلاب آذربایجان شرقی خواست هرچه سریعتر این مشکل را برطرف کنند.

وی همچنین از تامین اعتبار لازم برای تقویت زیرساخت‌های مساکن مهر توسط راه و شهرسازی استان خبر داد و به تفاهم‌نامه جدید در حوزه زیرساخت مساکن مهر اشاره کرد و افزود: پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملیات محوطه‌سازی و آسفالت‌ریزی کوهسار و مسکن مهر کلیبر توسط اداره راه و شهرسازی و شهرداری اجرا خواهد شد.

فرماندار کلیبر با انتقاد از هزینه‌های بالای نظارت بر ساخت مساکن نهضت ملی مسکن از نظام مهندسی استان خواست تا سهمیه نظارت تک‌مهندس شهرستان را افزایش دهد تا از فشار مالی بر متقاضیان کاسته شود.

وی در پایان از بانک های شهرستان خواست تا روند تسهیلات متقاضیان نهضت ملی مسکن در منطقه را تسریع نمایند.