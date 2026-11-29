رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان پیش بینی کرد حدود ۴۲ هزار تن گوجه فرنگی باکیفیت در استان تولید و روانه بازار مصرف شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۴۹



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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با بیان اینکه کشت گوجه‌فرنگی در استان در دو فصل انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر، برداشت محصول کشت تابستانه در حال انجام است و با توجه به سطح زیر کشت هزار و ۶۵ هکتاری در این فصل، انتظار می‌رود مجموعاً حدود ۴۲ هزار تن گوجه فرنگی با کیفیت بالا روانه بازار شود.

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وی با بیان اینکه برداشت این محصول در فصل پاییز انجام می‌شود، شهرستان‌های بهبهان، باغ‌ملک، صیدون و هفتکل را اصلی‌ترین مناطق کشت تابستانه دانست و افزود: عملیات برداشت در آن‌ها از هم‌اکنون آغاز شده است.

کاظمی سلطانی در ادامه تصریح کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن گوجه‌فرنگی وارد بازار مصرف خواهد شد.

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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه، به برنامه‌های آتی سازمان برای تضمین امنیت تأمین محصول اشاره کرد و اظهار داشت: ما برای فصل دوم کشت که در پاییز و زمستان انجام خواهد شد و برداشت آن در بهار سال آینده خواهد بود، برنامه‌ریزی انجام داده‌ایم.

وی می گوید: هدف ما، کشت ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار گوجه‌فرنگی در فصل پاییز و زمستان است تا با افزایش سطح زیر کشت، پایداری تولید و عرضه محصول در بازارهای داخلی و خارجی تضمین شود.