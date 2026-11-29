سالروز طلوع دردانه هستی حضرت زهرا (س)؛ مادران در زنجیره عشق به ایران و پای عهد شهیدان

اوج شکوفایی یک بانو زمانی است که فرشِ بهشت مادری زیر پایش پهن باشد؛ همه در برابر مادر خود وظیفه دارند، چرا که مادر، ریشه، پناه و محل تربیت ماست اگر وطن را در جایگاه «مادرِ مادران» قرار دهیم، درمی‌یابیم که میهن، مبدأ ریشه‌ها، ارزش‌ها، هویت و افتخارات ماست.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵ کد خبر : ۵۹۸۰۱۴۶