رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال گفت: در هشت ماه امسال ۴۰۵ مورد پرونده تخلفات صنفی و قاچاق کالا و ارز در این شهرستان تشکیل و متخلفان صنفی و قاچاقچیان کالا و ارز به پرداخت بالغ بر ۱۰۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳ کد خبر : ۵۹۸۰۱۴۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فخرالدین بابک روز یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مجموع ۴۰۵ پرونده تشکیل شده در این اداره ۸۳ مورد پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز با جریمه ۱۰۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال و ۳۲۲ مورد پرونده مربوط به تخلفات صنفی در بازار به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال است.

وی از بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی با هدف پیشگیری از افزایش نرخ کالا و خدمات در بازار این شهرستان خبر داد.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار خلخال هم در این جلسه با تاکید بر افزایش شدت برخورد با متخلفان صنفی و گرانفروشان گفت: شرایط اقتصادی موجود در بازار نباید مورد سوء استفاده برخی از صاحبان واحد‌های صنفی جهت فروش کالا به قیمت گران و غیر متعارف قرار بگیرد.

پیمان مظفری با تاکید بر تسریع رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا و ارز و سرعت عمل در جواب استعلام اداره تعزیرات حکومتی از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: طولانی شدن زمان پاسخ استعلام پرونده مربوط به قاچاق سوخت و بیش از ۴۰ روز از سوی شرکت نفت خلخال به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان جای سوال است.

وی با بیان اینکه فرهنگ حاکم در جامعه مانع از استفاده غیرمتعارف از سوی شهروندان از انرژی برق همچون بکارگیری از ماینر‌ها و تجهیزات رمز ارز در این شهرستان شده است، افزود: با نزدیک شدن به فصل سرما و زمستان انتظار است اداره امور برق خلخال شدت برخورد با مشترکان پرمصرف برای فراهم سازی استفاده بهینه از انرژی برق برای همه مردم است.