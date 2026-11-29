فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه از کشف ۸ هزار و ۱۱۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۵ کد خبر : ۵۹۸۰۱۴۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در محوطه یک انبار شخصی در شهرستان آستانه اشرفیه، مأموران پلیس آگاهی پس از تحقیقات و تایید صحت امر، به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این انبار، ۸ هزار و ۱۱۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف به ارزش ۱۸ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه گفت: متهم ۶۳ ساله پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.